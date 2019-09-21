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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت والقنوات الناقلة

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تستأنف الدوريات الكبرى انطلاقها، حيث يرصد لكم موقع نيوز، مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت والقنوات الناقلة 

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تستأنف مباريات الدوري السعودي اليوم السبت حيث يواجه الاتفاق نظيره الفيصلي، على ملعب محمد بن فهد، في السادسة والنصف مساًء، قبل أن يتواجه الفتح ضد الأهلي في الثامنة والثلث، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، قبل أن تختتم مباريات الدوري السعودي اليوم السبت بلقاء كلاسيكو السعودية حيث الهلال ضد الاتحاد، والذي سينطلق في الساعة 8:20 على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، وينقل عبر قناتي "السعودية الرياضية HD1" بتعليق فهد العتيبي و "السعودية الرياضية HD2" بتعلق بلال علام.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن، بفارق الأهداف عن العدالة والنصر صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الشباب والوحدة أصحاب المركزين الخامس والسادس.

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