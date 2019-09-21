شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة وغرناطه بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي غرناطه اليوم السبت 21 سبتمبر ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإسباني الممتاز. موعد مباراة برشلونة وغرناطه وملعب المباراة وستلعب مباراة برشلونة وغرناطه اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب لوس كارمينيس. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطه بالدوري الإسباني Advertisements وستذاع مباراة برشلونة وغرناطة اليوم بالدوري الإسباني على قناة "BeIN sports 3 HD". يذكر أن فريق غرناطه صاعد حديثا للدوري الإسباني هذا الموسم ولكنها ليست المواجه الأولى بينه وبين نادي برشلونة. ترتيب برشلونة وغرناطه بالدوري الإسباني ويتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي غرناطه في المركز السادس برصيد 7 نقاط أيضا.

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