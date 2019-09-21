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تستأنف الدوريات الكبرى انطلاقها، حيث يرصد لكم موقع السعودية نيوز، مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة
وجائت مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة، حيث يتواجه بلد الوليد ضد فياريال في الثانية ظهرًا، قبل أن يجتمع ليفانتي ضد إيبار في الخامسة مساًء.
فيما يتواجه أتليتكو مدريد ضد سيلتا فيجو في السابعة والنصف مساًء وتنقلها لكم بي إن سبورتس 3 ، قبل أن يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة في العاشرة مساًء بتوقيت السعودية، وتنقلها لكم بي إن سبورتس 3 .
ترتيب الدوري الإسباني
يتصدر فريق إشبيلية ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد9 نقاط، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ، بفارق الأهداف عن أتليتك بلباو صاحب المركز الرابع، فيما يأتي برشلونة خامسًا برصيد 7 نقاط .
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