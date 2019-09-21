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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

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تستأنف الدوريات الكبرى انطلاقها، حيث يرصد لكم موقع نيوز، مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة 

وجائت مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة، حيث يتواجه بلد الوليد ضد فياريال في الثانية ظهرًا، قبل أن يجتمع ليفانتي ضد إيبار في الخامسة مساًء.

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فيما يتواجه أتليتكو مدريد ضد سيلتا فيجو في السابعة والنصف مساًء وتنقلها لكم  بي إن سبورتس 3 ، قبل أن يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة في العاشرة مساًء بتوقيت السعودية، وتنقلها لكم  بي إن سبورتس 3 .

ترتيب الدوري الإسباني

يتصدر فريق إشبيلية ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد9 نقاط، فيما يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ، بفارق الأهداف عن أتليتك بلباو صاحب المركز الرابع، فيما يأتي برشلونة خامسًا برصيد 7 نقاط .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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