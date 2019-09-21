شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي واتفورد اليوم السبت 21 سبتمبر ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد وملعب المباراة وستلعب مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الاتحاد. حكم مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بالدوري الإنجليزي Advertisements ويدير مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم تحكيميا الحكم الدولي الإنجليزي مايك دين. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد وتذاع مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم على قناة BeIN sports 2 HD بتعليق المصري علي محمد علي. ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي واتفورد في المركز العشرين برصيد نقطتين فقط.

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