شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

تستأنف الدوريات الكبرى انطلاقها، حيث يرصد لكم موقع السعودية نيوز مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة

وجائت مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة، حيث يستضيف ليستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير في قمة الجولة السادسة على ملعب كينج باور، في الثانية والنصف ظهرًا بتوفيت مكة المكرمة، وتنقلها لكم beIN SPORTS HD 2.

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فيما يحل بيرنلي ضد نورويتش سيتي في الخامسة بتوقيت السعودية على ملعب تيرف مور، وتنقلها لكم beIN SPORTS HD 7 ، على أن يتواجه إيفرتون ضد شيفيلد يونايتد في نفس التوقيت، على ملعب جوديسون بارك، وتنقلها لكم beIN SPORTS HD 1 .

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره واتفورد على ملعب الاتحاد، في الخامسة بتوقيت السعودية، وتنقلها لكم beIN SPORTS HD 2 ، قبل أن يتواجه نيوكاسل ضد برايتون على ملعب جيمس بارك، في السابعة والنصف، وتنقلها لكم beIN SPORTS HD 2.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي، بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات، ليبتعد عن نظيره مانشستر سيتي بخمسة نقاط كاملة، لتحتل كتيبة بيب جوارديولا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما احتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيره مانشستر يونايتد، والذي بوره تفوق أيضًا على ليستر سيتي الخامس وتشيلسي السادس وأرسنال السابع ووست هام الثامن، اصحاب الثماني نقاط، بفارق الأهداف.