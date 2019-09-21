شكرا لقرائتكم البدري يحدد أسماء معاونيه في تدريب المنتخب خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أسماء الجهاز المعاون له في جهاز الفراعنة خلال الساعات المقبلة، بعد ان استقر على عدد من الأسماء مثل سيد معوض و عادل مصطفي كمدربين بينما هناك خلال حول أحمد حسن والذى يتمسك البدري بتواجده بينما يرغب مسئولو الجبلاية فى تواجد محمد بركات لاعب الأهلي السابق فى هذا المنصب ، إلى جانب مفاضلة بين أحمد أيوب المساعد الدائم للبدري فى الأهلي و بيراميدز من قبل و بين طارق مصطفي لاعب الزمالك السابق و أيمن طاهر فى منصب مدرب حراس المرمى ، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة بالإتفاق بين البدري و مسئولو اللجنة الخماسية و الذى سيجتمع بهم خلال الساعات المقبلة.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن راتب حسام البدري لن يزيد عن 500 ألف جنيه شهرياً بخلاف راتب الجهاز المعاون و هو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة قبل التوقيع الرسمي.

كما يحدد مسئولو اللجنة الخماسية مع حسام البدري موعد إنعقاد المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر عقب حسم البدري لأسماء الجهاز المعاون له.

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ويشهد اجتماع البدري مع اللجنة الخماسية تحديد موقف معسكر شهر أكتوبر المقبل فى الفترة من 7 إلى 15 من نفس الشهر و هل سيخوض مباريات ودية خلال المعسكر أم سيكتفي بالمعسكر فقط دون خوض وديات للتعرف على اللاعبين و الإتفاق على خطة اللاعب وكيفية التعامل خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب تحديد أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر لإرسال خطابات رسمية لهم فى الوقت المحدد وهو قبل 15 يوم من إنطلاق المعسكر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة طلب حسام البدري لخوض مباريات ودية فسيتم البحث عن أحد المنتخبات الأفريقية من التصنيف الثالث، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.