شكرا لقرائتكم الاسماعيلي : البطولة العربية تمهد لفوز الدراويش على الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل من جانبه قال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن مواجهة الجونة ليست سهلة في ظل امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين المتميزين.
وأضاف المنياوى :”مواجهات بداية الموسم دائما ما تكون صعبة لأن لاعبى الفريقين لم يصلو بعد لمرحلة إكتمال اللياقة البدنية ، بعد الحصول على فترة راحة عقب نهاية الموسم الماضى”.
وواصل :”الصفقات الجديدة سيكون لها دورا كبيرا فى الفريق ، لدينا لاعبون يتمتعون بالمرونة التكتيكية والقادرة على تعويض أى نقص بصفوف الفريق”.
واستكمل :”انتصارنا بمواجهة البطولة العربية سيمنح لاعبينا دفعة قوية من أجل استمرار سلسلة الفوز وتحقيق ضربة بداية ناجحة بالمسابقة”.
وأتم حديثه :”سنمنح الفريق الضيف الإحترام الكامل والذى نادرا ما يتلقى خسارة على ملعبه الصعب”.
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