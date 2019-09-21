شكرا لقرائتكم الاسماعيلي : البطولة العربية تمهد لفوز الدراويش على الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من جانبه قال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن مواجهة الجونة ليست سهلة في ظل امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين المتميزين.

وأضاف المنياوى :”مواجهات بداية الموسم دائما ما تكون صعبة لأن لاعبى الفريقين لم يصلو بعد لمرحلة إكتمال اللياقة البدنية ، بعد الحصول على فترة راحة عقب نهاية الموسم الماضى”.

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وواصل :”الصفقات الجديدة سيكون لها دورا كبيرا فى الفريق ، لدينا لاعبون يتمتعون بالمرونة التكتيكية والقادرة على تعويض أى نقص بصفوف الفريق”.

واستكمل :”انتصارنا بمواجهة البطولة العربية سيمنح لاعبينا دفعة قوية من أجل استمرار سلسلة الفوز وتحقيق ضربة بداية ناجحة بالمسابقة”.

وأتم حديثه :”سنمنح الفريق الضيف الإحترام الكامل والذى نادرا ما يتلقى خسارة على ملعبه الصعب”.