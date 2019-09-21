شكرا لقرائتكم صحيفة جنوب افريقية: الضغوط ستزيد على الصربي ميتشو بعد الخسارة الثانية للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتمت مجلة "كيك أوف" الجنوب افريقية، بمبارة السوبر المصري وتتويج الاهلي بطلاً لمسابقة كأس السوبر بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب".

وأكدت المجلة زيادة الضغوط على الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي مع الأبيض، حيث خسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الاهلي وفقدان كأس السوبر المصري، ومن قبلها خسر الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة السنغالية "داكار" السبت الماضي، في "ذهاب" دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

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ووصفت المجلة مباراة الاهلي والزمالك بـ"المثيرة"، مؤكدة أن ميتشو الذي حقق بداية رائعة مع الزمالك بالحصول على بطولة كأس مصر سيعاني من الضغوط خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي نجح فيه الاهلي بتجاوز الضغوط المماثلة التي تعرض لها الزمالك قبل اللقب وأضاف لقب جديد إلى خزائنه.

وأشادت المجلة بلاعبي الاهلي في مباراة الزمالك تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، لاسيما رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الانجليزي السابق الذي كان مبدعاً في المباراة.

وسيواجه الزمالك جينيراسيون فوت السنغالي يوم 28 سبتمبر الجاري على ملعب "بتروسبورت" في "إياب" دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا.