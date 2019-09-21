الجبلاية تكشف حقيقة عودة الجماهير في الموسم الجديد...

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور الجماهير مباريات الدورى بداية من اليوم، على أن تحدد مديريات الأمن الأعداد المسموح لها بالحضور ولن تقل عن 2000 مشجع فى كل مباراة.
ويستضيف طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب مع دقات الثالثة عصراً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة فى ظل الشكل الجديد للفريقين ومن جانبه طالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بضرورة تحقيق ضربة بداية موفقة بخطف النقاط الثلاث لاسيما أن المباراة تقام على ملعبهم .
ويستدرج الجونة نظيره الاسماعيلى فى تمام الخامسة والنصف عصراً على ستاد الجونة فى مواجهة مثيرة لاسيما مع ثورة التغيير التى أحدثتها إدارة الناديين استعداداً للموسم الجديد سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو الأجهزة الفنية
ويظهر فى مباراة الجونة والاسماعيلى الليلة الثنائى الصربى ميودراج ونيبوشا لأول مرة ضمن منافسات الدوري المصرى حيث تولى الأول مسئولية الدراويش بينما يقود الثانى تدريب الجونة.
ويستضيف بيراميدز نظيره إنبى على ستاد الدفاع الجوى فى تمام الثامنة مساءاً بختام مواجهات اليوم الاول للدوري.
ويعود الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز للظهور فى الدوري المصرى منذ نهاية رحلته مع الدراويش طامعاً فى تحقيق ضربة بداية موفقة للفريق السماوى لاسيما بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية لصالح الزمالك ويتسلح بيراميدز بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وهى محمد عطوة، طارق طه ابراهيم حسن ،عبده لومالا، جون انطوي محمود حماده، احمد علي احمد حموي اسلام عيسي – ويلفريد كانون – التونسي عمر لعيوني.
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