شكرا لقرائتكم الجبلاية تكشف حقيقة عودة الجماهير في الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن مباريات الدورى العام التى ستقام اليوم فى إفتتاح الموسم الجديد، ستشهد حضور جماهيرى بأعداد متدرجة وفقا لرؤية مديريات الأمن التى تقام فيها المباريات.

وتعود عجلة مسابقة الدورى المصرى للدوران من جديد على مسرح الأحداث الكروية فى نسخة 2019 -2020 بعد فاصل من التغييرات الجذرية فى لوائح قيد اللاعبين وماتبعها من ثوراث وانتقالات مكوكية فى الميركاتو الصيفى .

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور الجماهير مباريات الدورى بداية من اليوم، على أن تحدد مديريات الأمن الأعداد المسموح لها بالحضور ولن تقل عن 2000 مشجع فى كل مباراة.

وتقام اليوم السبت ثلاثة مواجهات مثيرة تجمع طلائع الجيش مع المقاولون العرب والجونة مع الاسماعيلى وأخيراً بيراميدز مع إنبى.

ويستضيف طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب مع دقات الثالثة عصراً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة فى ظل الشكل الجديد للفريقين ومن جانبه طالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بضرورة تحقيق ضربة بداية موفقة بخطف النقاط الثلاث لاسيما أن المباراة تقام على ملعبهم .

Advertisements

ويستدرج الجونة نظيره الاسماعيلى فى تمام الخامسة والنصف عصراً على ستاد الجونة فى مواجهة مثيرة لاسيما مع ثورة التغيير التى أحدثتها إدارة الناديين استعداداً للموسم الجديد سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو الأجهزة الفنية

ويظهر فى مباراة الجونة والاسماعيلى الليلة الثنائى الصربى ميودراج ونيبوشا لأول مرة ضمن منافسات الدوري المصرى حيث تولى الأول مسئولية الدراويش بينما يقود الثانى تدريب الجونة.

ويستضيف بيراميدز نظيره إنبى على ستاد الدفاع الجوى فى تمام الثامنة مساءاً بختام مواجهات اليوم الاول للدوري.

ويعود الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز للظهور فى الدوري المصرى منذ نهاية رحلته مع الدراويش طامعاً فى تحقيق ضربة بداية موفقة للفريق السماوى لاسيما بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية لصالح الزمالك ويتسلح بيراميدز بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وهى محمد عطوة، طارق طه ابراهيم حسن ،عبده لومالا، جون انطوي محمود حماده، احمد علي احمد حموي اسلام عيسي – ويلفريد كانون – التونسي عمر لعيوني.