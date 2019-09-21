الأهلي يخشى تكرار سيناريو فشل إذاعة مباراته الإفريقية...

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ويحاول مسئولو الأهلى مع الجهات المختصة والأمن نقل مباراة كانو سبورت لملعب السلام، بناءً على رغبة الجهاز الفنى ولتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب السفر المتكرر لبرج العرب، خاصة وأن المباراة لا تكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد حسم الفريق الأحمر لمباراة الذهاب فى غينيا بثنائية نظيفة.
وحقق الأهلى بطولة السوبر المحلى بعد الفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى جمعهم ببرج العرب أحرز للأهلى أجايي " هدفين" وحسين الشحات بينما أحرز للزمالك محمود علاء " هدفين"
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