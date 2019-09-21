الأهلي يخشى تكرار سيناريو فشل إذاعة مباراته الإفريقية...

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جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادى الأهلى لتكثيف جهودهم لنقل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، والمقرر إقامتها يوم 28 سبتمبر الجارى من ملعب برج العرب بالإسكندرية الى ملعب السلام بالقاهرة.

ويحاول مسئولو الأهلى مع الجهات المختصة والأمن نقل مباراة كانو سبورت لملعب السلام، بناءً على رغبة الجهاز الفنى ولتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب السفر المتكرر لبرج العرب، خاصة وأن المباراة لا تكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد حسم الفريق الأحمر لمباراة الذهاب فى غينيا بثنائية نظيفة.

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واستمر الأهلى فى برج العرب بعد انتهاء مباراة السوبر أمام الزمالك، حيث عاد الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة، المقرر إقامتها بعد غدا الأثنين ليقرر السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق البقاء فى برج العرب تجنباً لتعرض اللاعبين للإرهاق.

وحقق الأهلى بطولة السوبر المحلى بعد الفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى جمعهم ببرج العرب أحرز للأهلى أجايي " هدفين" وحسين الشحات بينما أحرز للزمالك محمود علاء " هدفين"