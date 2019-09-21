شكرا لقرائتكم نور الشربيني تنسحب من بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش بأمريكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انسحبت نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج وبطلة العالم فى الاسكواش والمصنفة الثانية عالميا للسيدات، من بطولة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية المقرر إقامتها خلال الفترة بين 24 إلى 30 سبتمبر الجارى، وفقا لما أعلنته رابطة محترفي الاسكواش PSA.

ويمثل كتيبة مصر فى الاسكواش المشاركة بهذه بطولة سان فرانسيسكو 9 لاعبين، بمنافسات الرجال والسيدات، بعد انسحاب نور الشربيني، وتبلع قيمة الجوائز المادية للبطولة 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وحاولة البطلة المصرية نور الشربيني المشاركة فى البطولة لتكون الظهور الأول لها بالموسم الحالي بعد الانسحاب من بطولة الصين فى وقت سابق، لكن الإصابة في الركبة حالت دون تواجدها.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين المشاركين فى البطولة فى منافسات الرجال كلا من : محمد الشوربجي، ومروان الشوربجي، وطارق مؤمن، ومصطفى عسل، وكريم على فتحي، بينما قائمة اللاعبات فى منافسات السيدات تضم كل من: رنيم الوليلي، ونور الطيب، ومريم متولي، وسلمى هاني.