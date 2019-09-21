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الشربيني بعد الانسحاب من بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش : لا أعرف مدى خطورة الأمر...

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جدة - عمرو شويل علقت نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش وبطلة العالم، عن انسحابها من بطولة سان فرانسيسكو المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية 24 سبتمبر الجاري بسبب إصابتها في الركبة.

 

وغردت الشربيني عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر للكشف عن سبب الإنسحاب وطبيعة الإصابة.

 

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وكتبت الشربيني: "لسوء الحظ كان علي الانسحاب من سان فرانسيسكو بسبب اصابة في الركبة، ما زلت لا أعرف مدى خطورة الاصابة لكن الأطباء ينصحون بعدم اللعب، حظا سعيدا للجميع وآمل أن أتمكن من المشاركة في العام المقبل".

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ومن المقرر أن يمثل مصر فى هذه البطولة 9 لاعبين بعد انسحاب الشربينى، بمنافسات الرجال والسيدات، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

 

وضمت قائمة المصريين فى منافسات الرجال كالتالى: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مصطفى عسل، كريم على فتحي.

 

فيما تشارك فى منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نور الطيب، مريم متولي، سلمى هاني.

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