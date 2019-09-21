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شكرا لقرائتكم الشربيني بعد الانسحاب من بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش : لا أعرف مدى خطورة الأمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت الشربيني: "لسوء الحظ كان علي الانسحاب من سان فرانسيسكو بسبب اصابة في الركبة، ما زلت لا أعرف مدى خطورة الاصابة لكن الأطباء ينصحون بعدم اللعب، حظا سعيدا للجميع وآمل أن أتمكن من المشاركة في العام المقبل".
وضمت قائمة المصريين فى منافسات الرجال كالتالى: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مصطفى عسل، كريم على فتحي.
فيما تشارك فى منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نور الطيب، مريم متولي، سلمى هاني.
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