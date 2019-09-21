الليلة.. إنتر يتحدى ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

يلتقى فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت فريق إنتر مضيفه وجاره إيه سى ميلان فى ديربى الغضب على ملعب سان سيرو فى أقوى مواجهات اليوم فى الدوريات الأوروبية الكبرى.

يبحث إنتر بقيادة مدربه أنتونيو كونتى عن تحقيق الفوز فى قمة الجولة الرابعة للدورى الإيطالى، ويتصدر النيراتزورى الدورى بالعلامة الكاملة بعد الفوز فى اللقاءات الثلاثة التى خاضها، بينما يطمع ميلان فى مواصلة الصحوة بقيادة مدربه

ماركو جامباولو بعد الخسارة أمام أودينيزى فى افتتاح الدورى وتحقيق انتصارين ضد بريشيا وفيرونا.

ديربى الغضب سيكون مسرحًا لصراع شرس بين عدة نجوم فى الفريقين على رأسهم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وبوليتانو فى إنتر وإسماعيل بن ناصر وكريستوف بيونتيك ودوناروما.. ويلعب اليوم أيضًا فى نفس الجولة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا وأودينيزى ضد

بريشيا.

وعلى صعيد الجولة الخامسة للدورى الإسبانى، يحل برشلونة ضيفًا على غرناطة فى ظل بحث البارسا عن استعادة توازنه عقب التعادل مع بوروسيا دورتموند الألمانى بدورى أبطال أوروبا وحصده 7 نقاط فى 4 مباريات بالدورى ويعود النجم ليونيل ميسى لقيادة البارسا كما يلعب فى نفس اليوم أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو وفياريال ضد بلد الوليد وليفانتى ضد إيبار.

وفى الجولة السادسة للدورى الإنجليزى، يلعب مانشستر سيتى حامل اللقب ضد واتفورد فى الرابعة عصرًا بينما يواجه توتنهام مضيفه العنيد، ليستر سيتى فى الواحدة والنصف ظهرًا.