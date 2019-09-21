مرتضى منصور يوجه رسالة لـ"ميتشو" بعد خسارة مباراةلسوبر

نصح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بالتعلم من أخطاء لقاء السوبر الذي خسره أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مرتضى قال عبر برنامج الزمالك اليوم: "مباراة السوبر انتهت، ولكن رسالتي لميتشو تعلم من أخطائك لو كان بدأ بتشكيل الشوط الثاني كان اللقاء

لصالحنا".

أوضح مرتضى منصور أن لاعبي الزمالك لم يستلموا الميداليات بسبب وفاة الطفل آدم فلا يمكن أن نستلم ميداليات ولدينا طفلا بريئا متوفيا مشددا على أنه سيتحمل تكاليف أسرة علاج الطفل المتوفي.