رياضة | دييجو سيميوني يرد على الانتقادات بسبب نجم مدريد

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علق دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني على الانتقادات التي وجهت له بسبب عدم مشاركة هيكتور هيريرا بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

دييجو سيميوني يرد على الانتقادات بسبب نجم مدريد

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي بملعب واندا ميتروبوليتانو: "لطالما حاولنا أن نثمن الجودة خلال الدقائق، وليس عدد الدقائق، أفهم أن اللاعبين يريدون اللعب دائماً، ولكن من الممكن أن يكون بعض ممن يشاركون 30 دقيقة أفضل ممن يلعبون 90 دقيقة".

وجاء ذلك رداً على سؤال حول ما ينقص اللاعب هيكتور هيريرا لكي يلعب أساسياً بعدما شارك في آخر 15 دقيقة أمام يوفنتوس الإيطالي وسجل هدفاً.

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وقال: "هناك لاعبون ربما يكونون أكثر أهمية ويشاركون لـ30 دقيقة بسبب مميزاتهم، كان هناك أنخل كوريا وفيتولو الذي يمكنه أن يشارك لتحمل الضغط أو لكسر المباراة، كوريا كان أكثر من دخل بديلاً العام الماضي، وتوماس يمكنه أن يلعب كمهاجم ثان ولاعب وسط".

وأشار سيميوني إلى أنه "لا يوجد لاعب محصن" في فريقه لكي يلعب أساسياً وأن الضمانة الوحيدة تتمثل في "الاستعداد للمنافسة" دائماً لأن ما يسعى إليه هو تحقيق التوزان في الهجوم والدفاع.

وعن مواجهة سيلتا فيغو اليوم السبت، في الليغا، قال إن المنافس "يتحسن" ولديه "أدوات كثيرة في وسط الملعب الأمامي" مثل دنيس سواريز ورافينيا ألكانتارا ولاعب الوسط السلوفيني ستانيسلاف لوبوتوكا.

وأضاف: "أنه فريق مهم، عانى في المباراة الأخيرة من طرد لاعبين في بداية المباراة" مما أدى إلى خسارته بهدفين نظيفين أمام غرناطة.