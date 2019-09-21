رياضة | الخطوة الأولى من حسام البدري بعد قيادة المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوة الأولى من حسام البدري بعد قيادة المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد حسام البدري مدرب منتخب مصر، جلسة مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، خلال الفترة الحالية، من أجل الحديث بشأن المرحلة القادمة والترتيبات لها بعد الإعلان رسميا عن التعاقد معه خلفا للمكسيكي خافير أجيري.

ويتواجد البدري في مقر الجبلاية لعقد جلسة مع المسئولين باتحاد الكرة وذلك بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية.

مسيرة حافلة لحسام البدري

نشأة حسام البدرى

ولد حسام البدرى 23 مارس 1960، وانضم لناشئين النادي الأهلي ثم تم تصعيده للفريق الأول للنادى الأهلى موسم 1978 1979، وهو فى عمر 17 عام خاض اول مباراه له مع الأهلي أمام الأوليمبي فى ذلك الوقت الذى كان يقود الاهلى المدير الفنى المجرى هيديكوتي ولكن لم يستمر طويلا فى ملاعب كرة القدم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة عام 1984، وامتدت فترة علاجه لأكثر من عام ونصف، حتى قرر الاعتزال عام 1987.

واتجه بعدها للتدريب خاض حسام في مشواره الكروى مع الأهلي 124 مباراة محلية وأفريقية، ونجح في الفوز ببطولة الدوري العام أربع مرات بالاضافه إلى ثلاث بطولات أفريقية والعديد من البطولات كما مثل منتخب منتخب مصر فى 18 مباراة دولية مختلفة كما انضم ايضا حسام البدرى لمنتخب مصر للناشئين عام 1977 والمنتخب الأول عام 1980 وشارك في تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية بموسكو عام 1980 .

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مسيرة حسام البدرى التدريبية:

عمل حسام البدرى فى بداية مسيرته التدريبيه فى صفوف فرق الناشئين فى النادى الاهلى وفى موسم 2001 تم تعيين حسام البدرى كمدرب عام مع الفريق الاول للنادى الاهلى مع المدرب البرتغالى مانول جوزية عين أيضًا مديرًا لكرة القدم بالأهلي بعد رحيل ثابت البطل .

وفى موسم 2009 تم تعين حسام البدرى كمدير فنى للفريق الاول بالنادى الاهلى، ليصبح أول مدرب مصري يتولى قيادة الأهلى منذ 17 عام واستطاع حسام البدرى أن يفوز بلقب السوبر المصرى والدورى المصرى قبل أن يتقدم باستقالته فى عام 2010 بعد الهزيمه من الإسماعيلى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وفى ذات العام تولى قيادة نادى المريخ السودانى واستطاع أن يحرز مع النادى لقب الدورى السودانى واستمر مع النادى لمدة موسمين قبل أن يرحل عن المريخ بعدما قضى عامين مع النادى.

ثم تولى حسام البدرى فى عام 2011 القياده الفنية لانبى خلفًا لمختار مختار الذي تمت إقالته لسوء النتائج ولكن لم يستمر طويلا مع النادى ليعود مجددا لقياة النادى الأهلى عام 2009، واستطاع ان يحرز حسام البدرى مع الأهلى لقب كأس السوبر المحلي عام 2012، وكذلك دوري أبطال إفريقيا عام 2012، بالإضافة إلى السوبر الإفريقي عام 2013، وايضا استطاع حسام البدرى الفوز بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية عام 2012.

ولكن بعد 11 شهر قرر الاستقالة من النادى بسبب بعض الخلافات مع مجلس النادى برئاسة حسن حمدى حين ذلك ليرحل عن النادى ويتولى قيادة اهلى طرابلس الليبى.

وفى عام 2013 تولى حسام البدرى القيادة الفنية للمنتخب الاوليمبى ولكن فشله فى الصعود بالمنتخب لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وذلك بعدما ودع المنتخب البطولة من دورها الأول بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة ليعلن الاتحاد المصري في ديسمبر 2015 انتهاء عقد البدرى مع المنتخب.

وفى موسم 2016 عاد البدري للأهلي في ولاية الرئيس محمود طاهر واستمر لمدة عامين احرز من خلالهم لقب الدورى لمدة عامين بالاضافة للفوز بلقب كأس السوبر المصرى وكاس مصر ولكن بعد الهزيمة من نادي كمبالا سيتي في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا، تم إقالة البدرى ليتولى فى الموسم السابق رئاسة نادى بيراميدز ولكنه رحل فى شهر يوليو الماضى .