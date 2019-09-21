رياضة | سر الإشارة الخارجة التي أشعلت مباراة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر الإشارة الخارجة التي أشعلت مباراة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بالقيام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في مشادتهما عقب مباراة السوبر المصري.

وأكد مرتضى أن خالد مرتجي قام بسلوك غير أخلاقي وأصدر إشارة لا يجب أن تصدر من عضو مجلس الأهلي.

وأضاف مرتضى: "العامري فاروق اكتشف خطأ خالد مرتجي وعمرو الجنايني عندما علم بالخطأ أكد أنني كنت على حق".

وأشار مرتضى إلى أن الزمالك ظهر بشكل جيد فى الشوط الثانى وكان قريب من العودة القوية وإحراز التعادل لولا زاد التركيز من اللاعبين لتسجيل هدف قاتل.

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وتابع مرتضى: "ميتشو لديه أخطاء كثيرة في مباراة السوبر المصري ولذلك سيتحدث معه لكشف أسباب القصور في الأداء للوصول إلى حلول لعلاج تراجع الأداء لأنه من غير المعقول أن يظهر الزمالك بهذا الشكل".

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين بتقدم الأهلي بهدفين ثم أضاف جونيور أجايي الثالث مع بداية الشوط الثاني قبل أن يبدأ الزمالك في ريمونتادا عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في نفس الزاوية على يسار محمد الشناوي بعد أ تحصل عليها أشرف بن شرقي ليشعل آخر ربع ساعة في المباراة، ولكن فشل الأبيض في تسجيل هدف التعديل لينتهي اللقاء بفوز الأحمر 3-2 في السوبر المصري

ورفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر إلى رقم 11 ليحافظ على لقبه الذي حصل عليه في الموسم قبل الماضي على حساب المصري البورسعيدي بهدف نظيف لوليد أزارو.