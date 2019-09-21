شكرا لقرائتكم الخطيب يناقش متطلبات الأهلي في جلسة عابرة مع فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمكلف بإدارة ملف الكرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، خلال الساعات الماضية ،شهدت الحديث عن مستقبل الفريق ومتطلبات الخواجة للمرحلة المقبلة، وأبرز ملاحظاته التي دونها عن الفريق منذ توليه المسئولية وحتى هذه اللحظة.

وتعهد رينيه فايلر لإدارة الأهلى ممثلة فى محمود الخطيب بتطوير أداء الفريق، وإحداث تغيير شامل فى طريقة اللعب خلال 45 يوم بحد أقصى، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه سيراعي عدم تعرض الفريق لأي نتائج سلبية خلال هذه الفترة، مبدياً تفهمه لطبيعة النادي الأهلى ورد فعل جماهيره التي ترفض دوماً الخسارة والتهاون مهما كانت ظروف الفريق، ومهما كانت كفاءة اللاعبين المتواجدين بالقائمة الحمراء.

وشدد فايلر أنه غير راض عن بعض اللاعبين فى القائمة مطالباً إدارة النادي بالعمل من الآن على ابرام عدداً من التعاقدات الشتوية، فى الوقت الذي وافق الخواجة على تسويق بعض اللاعبين، خاصة وأن مدرسته ترفض تواجد عدد كبير من اللاعبين على قوة الفريق حيث أنه يُفضل تدريب 25 لاعب بحد أقصى.