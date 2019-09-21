شكرا لقرائتكم الزمالك يرحب بانضمام أيمن طاهر لجهاز المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مسئولو الزمالك برحيل أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الأبيض، عن الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الصربى ميتشو، للانضمام للجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، بعدما قررت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تعيين حسام البدرى، مديرًا فنيًا للفراعنة، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته من تدريب المنتخب عقب الخروج المبكر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضى، وتوج بلقبها منتخب الجزائر، فيما يبحث مسئولى الأبيض فى الفترة الجارية حسم هوية مدرب حراس مرمى الفريق الجديد بعد التأكيد من قبل مرتضى منصور رئيس النادى، إنه لن يتأخر فى الموافقة على انضمام طاهر لجهاز البدرى.

وأخطر مسئولو الزمالك، الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق بضرورة إحضار بديل لأيمن طاهر خلال الساعات المقبلة استعدادا لرحيل الأخير عن جهاز الأبيض إذا كانت لدى المدرب الصربى رغبة فى ضم مدرب حراس أجنبى أو عرض عليه استقدام مدرب حراس محلى ليكون بديلا لطاهر فى جهاز الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.