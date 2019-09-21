شكرا لقرائتكم اليوم.. بيراميدز يواجه إنبي في لقاء مكرر بافتتاحية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلعب بيراميدز مع إنبى على استاد الدفاع الجوى فى تمام الثامنة مساءاً بختام مواجهات اليوم الاول للدوري الممتاز، فى مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوى لغسل احزانه بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة النهائية فضلا عن التعادل على ملعبه مع شباب بلوزداد الجزائرى بمنافسات بطولة الكونفدرالية .

يذكر أن مباراة بيراميدز وإنبي مكررة بعدما شهدت افتتاحية الموسم الماضي مواجهة أولى بين الفريقين.

ويعود الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز للظهور فى الدوري المصرى منذ نهاية رحلته مع الدراويش طامعاً فى تحقيق ضربة بداية موفقة للفريق السماوى لاسيما بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية لصالح الزمالك ويتسلح بيراميدز بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وهى محمد عطوة، طارق طه ابراهيم حسن ،عبده لومالا، جون انطوي محمود حماده، احمد علي احمد حموي اسلام عيسي – ويلفريد كانون – التونسي عمر لعيوني.

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على الجانب الأخر حافظ على ماهر المدير الفنى لأنبى على موقعه فى تدريب الفريق البترولى منذ الموسم الماضى حيث طالب لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وإستغلال الحالة النفسية المتراجعة لبيراميدز.

وتعاقد نادى إنبى مع محمد رزق من نادى بيراميدز بشكل نهائى وكذلك حميد ماو وأحمد العجوز ثنائى بتروجت، بجانب مصطفى صفوت لاعب كهرباء الإسماعيلية بالإضافة لتجديد استعارة محمد أشرف روقة من الزمالك، استعارة محمود صلاح من بيراميدز واستعارة محمد شريف من الأهلى بالإضافة إلى عودة أسامة جلال من الإعارة لنادى مصر المقاصة بالإضافة إلى المهاجم عمرو ناصر ولاعب الوسط المهاجم عبد الرحمن عماد والثنائى قادمان إلى البترولى من المقاولون العرب بجانب البوروندى فيستون عبد الرازق مهاجم قادم من شبيبة القبائل الجزائرى.