شكرا لقرائتكم الجونة يقطع شريط الدوري بصدام قوي مع الإسماعيلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصطدم الجونة مع نظيره الاسماعيلى فى المباراة التي تجمعهما تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الإفتتاحية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مثيرة لاسيما مع ثورة التغيير التى أحدثتها إدارة الناديين استعداداً للموسم الجديد سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو الأجهزة الفنية

ويظهر فى مباراة الجونة والاسماعيلى الليلة الثنائى الصربى ميودراج ونيبوشا لأول مرة ضمن منافسات الدوري المصرى حيث تولى الأول مسئولية الدراويش بينما يقود الثانى تدريب الجونة.

الصربى ميودراج أسندت له إدارة الاسماعيلى مهمة إستعادة السامبا المصرية أداء ونتيجة حيث أصبح المدرب مطالب بالتتويج بالبطولة العربية التى ينافس فيها الدراويش بجانب العودة للمربع الذهبى بالدوري والتتويج بكأس مصر فى نسخته الجديدة لتحقيق بطولة يحلم بها عشاق الرداء الأصفر منذ زمن طويل .

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المدرب الجديد للدراويش حصل على 10 ألقاب متنوعة، بدأها في موسم 1982-1983 بالحصول على لقب الدوري في يوغوسلافيا وقتها مع فريق بارتيزان. وفي عام 2000 توج بلقب البطولة العربية مع الصفاقسي التونسي، ومع فريق سسكا صوفيا البلغاري فاز بلقب الدوري البلغاري موسم 2004-2005، والكأس المحلي عام 2006.

ويتسلح فريق الجونة بتشكيلة مدججة من نجوم الأهلى حيث تعاقد الفريق مع عمرو بركات، باسم علي ، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح عموري، إسلام عبد النعيم، ناصر ناصر، محمد نجيب، عمرو سعداوي ، عمر رضوان، أحمد أباظة – أحمد حمدى ، أكرم توفيق وياسر ريان ومحمود الجزار بالاضافة إلى أحمد صبحي، والتر بواليا، الان تشيمابادي ،

وعلى نفس الوتيرة يعول الاسماعيلى كثيراً على لاعبيه الجدد لخطف الفوز فى إفتتاحية الدوري حيث تعاقد الدراويش مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك