شكرا لقرائتكم اليوم.. الإسماعيلي ضيف المقاولون في ضربة البداية للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي طلائع الجيش مع المقاولون العرب في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الإفتتاحية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة فى ظل الشكل الجديد للفريقين ومن جانبه طالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بضرورة تحقيق ضربة بداية موفقة بخطف النقاط الثلاث لاسيما أن المباراة تقام على ملعبهم .

ويتسلح طلائع الجيش فى مباراة الليلة بالصفقات الجديدة التى عقدها وهى عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت.

ويدخل فريق طلائع الجيش الموسم الجديد تحت القيادة الفنية للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى يمتلك سيرة ذاتيه رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى.

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ومن جانبه شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون على لاعبيه ضرورة عدم التفريط في أي نقطة مع انطلاق الموسم الجديد من أجل تحقيق الهدف بالوصول إلى المربع الذهبي للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

ويتسلح ذئاب الجبل بتسعة صفقات جديدة هى هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.