رياضة | توخيل مرشح لخلافة سولسكاير في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل مرشح لخلافة سولسكاير في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان وذلك لخلافة النرويجي أولي جونار سولكساير بعد المستوى المتواضع الذي يقدمه منذ بداية الموسم الحالي.

وكشف موقع Le10 SPORT الفرنسي أن إدارة مانشستر يونايتد قد تسعى بالتحرك من أجل التعاقد مع توخيل إذا قرر مسئولو مانشستر يونايتد إنهاء تعاقد النادي المُنتمي إلى شمال إنجلترا بالمدرب النرويجي أولي جونار سولكساير.

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وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت مؤخرًا عن المدرب المرشح لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة إذا رحل عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث نال فالفيردي قسطاً كبيراً من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد تدهور مستوى الفريق وظهوره بشكل شئ في المباريات الماضية.

وأكد موقع Le10 SPORT الفرنسي أن توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشح بقوة لتدريب برشلونة عقب رحيل فالفيردي عن الفريق.

يذكر أن توخيل قاد باريس سان جيرمان للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.