رياضة | الاتحاد يجبر الزمالك على إغلاق ملف السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يجبر الزمالك على إغلاق ملف السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، ملف مباراة السوب، وبدأ استعداداته بداية من اليوم السبت، لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تقرر إقامتها فى الثامنة من مساء يوم الأثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت.

وحرص ميتشو على الاستعانة بعدد من التسجيلات لمباريات زعيم الثغر والتى كان أخرها فى البطولة العربية، للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف التى يمكنه من خلالها وضع خطته للمباراة، بالإضافة إلى مشاهدة مباراة الفريقين التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعدما امتدت لشوطين إضافيين عقب انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، قبل أن يحرز مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 99 من زمن المباراة، ليتأهل الأبيض للنهائى ويحصد اللقب على حساب نادى بيراميدز.

ويرغب ميتشو فى تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى وتقديم بداية قوية فى مستهل مشوار الزمالك ببطولة الدورى الممتاز.

وشدد ميتشو على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة السوبر المصرى التى جمعته بالأهلى، والتركيز فقط فى المباراة المقبلة أمام زعيم الثغر، فى ظل رغبة الإدارة والجماهير فى المنافسة على اللقب المحلى والتتويج ببطولة الدورى الممتاز، لهذا الموسم، بعدما فشل الفريق فى التتويج بها الموسم الماضى، على الرغم من اقترابه من تحقيق اللقب وتصدره لجدول المسابقة لأسابيع عديدة قبل أن يتراجع فى الجولات الأخيرة من المسابقة ويحتل المركز الثانى بفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب فى النهاية.