شكرا لقرائتكم منتخب ناشئات اليد يواجه الكونغو ببطولة إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي اليوم السبت ، منتخب ناشئات كرة اليد مع نظيره الكونغو الديمقراطية فى إطار رابع مواجهاته ببطولة أفريقيا التى تقام على أرض النيجر.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز من أجل الزحف إلى اللقب لمواصلة إنجازات كرة اليد فى الفترة الأخيرة .

والتقى منتخب مصر الثلاثاء النيجر فى أول مشوار البطولة محققا الفوز بنتيجة 43 / 8 ، ونجح فى الفوز على غينيا 33 /26 فى ثان مواجهاته قبل أن يحصل على راحة الخميس، و يصطدم بالجزائر أمس الجمعة .

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ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات اليد مع أنجولا غدا الأحد قبل أن يختتم مواجهاته يوم 24 بلقاء تونس .

تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.

واللاعبات مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمي - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.