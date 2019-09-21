شكرا لقرائتكم اليوم.. الإسماعيلي يبدأ تجميل سور ملعبه الفرعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ مسئولو الإسماعيلى خطوات تجميل سور الملعب الفرعى المخصص لتدريبات الفريق الأول لكرة، حيث تم الإنتهاء من دهان سور الملعب إستعدادآ لبدء رسم الجرافيتى اليوم السبت

كان عدد من الجماهير قد تقدموا بإقتراح من أجل المشاركة فى تطوير وإستعادة المظهر الجمالى لسور ملعب التدريبات وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من أجل دعم المشاركة الفعالة وتفعيل دور الجماهير الإيجابي وعدم إقتصار دور الجماهير على المساندة من المدرجات فقط.

من المقرر أن يبدأ رسم الجرافيتى الذى تم الإستقرار على تنفيذه اليوم السبت والذى سيكون عبارة عن إبراز تاريخ النادى وتخليدا للرموز التى ساهمت جليا فى تتويج الفريق بالألقاب وكانت احد الأسباب فى وضعه ضمن أندية القمة ورفعوا إسمه لعنان السماء.

وأعلن مسئولو الإسماعيلى قائمة لاعبى الفريق الأول التى تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وضمت قائمة الفريق كل من ..

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حراسة المرمى .. محمد فوزى “13 ” محمد مجدى “1” أيمن رجب “16” محمود عبد المنصف “26” كمال السيد “31”.

خط الدفاع .. باهر المحمدى “2” محمد مجدى الجمل “3” إبراهيم أبو اليزيد “15” محمد كماتشو “23” أحمد أيمن “24” محمد هاشم “29” أسامة إبراهيم “30” أحمد كاستيلو “34” محمد عمار “44”.

خط الوسط .. عماد حمدى “4” محمود دونجا “6” عمر الوحش “8” همام طارق “10” محمد الشامى “11” مدحت فقوسة “12” محمد صادق “14” بيكيتى سيلفا “18” عبد الرحمن مجدى “19” خليل نيمار “20” أحمد مدبولى “21” نادر رمضان “22” محمد مخلوف “25” مصطفى فارس “27” محمد بيومى “33” محمد الضرف “35” .

خط الهجوم .. محمد حمدى زكى “7” بنسون شيلونجو “9” وجيه عبد الحكيم “17” محمود صلاح “28” حازم مرسى “32” .