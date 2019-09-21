شكرا لقرائتكم اليوم.. عمومية اتحاد السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة ، الجمعية العمومية للاتحاد اليوم ، و التى تقام بقاعة الندوات بمقر الاتحادات بمدينة نصر .

ومن المقرر أن تشهد الجمعية مناقشة عدة بنود منها خطة النشاط المحلى للموسم المقبل، وكذلك المسابقات الماضية، ونتائجها، والملاحظات التى سيتقدم بها أعضاء العمومية.

كما ستتم مناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد عن العام المنقضى، وتم إرسال الدعوات للهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية، لإخطارهم بموعد الجمعية.

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وحدد اتحاد كرة السلة يوم 3 اكتوبر موعدًا لانطلاق دورى الرجال، و1 أكتوبر لدورى السيدات، على أن تقام قرعة كأس مصر رجال وسيدات يوم 12 من نفس الشهر، مقابل 5 آلاف جنيه سداد رسوم الاشتراك فى البطولة لكل مسابقة.

يذكران اتحاد كرة السلة أقام حفل لتأبين محمود احمد على رئيس الأولمبية و الاتحاد الاسبق ، بحضور عدمن قيادات الاولمبية و الاتحادات الرياضية