شكرا لقرائتكم 10 صور لانسحاب الزمالك من مراسم التتويج فى السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الأهلي لقب السوبر المصري رقم 11 في تاريخه بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد برج العرب.

وأحرز ثلاثية الأهلي جونيور أجايي "هدفين" وحسين الشحات، بينما أحرز ثنائية الزمالك محمود علاء "هدفين" من ركلتي جزاء.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الثاني من مباراة السوبر، قبل أن يسيطر الزمالك على مجريات الشوط الثاني.

وشهدت تسليم الجوائز انسحاب الزمالك ورفض استلام ميداليات وصيف السوبر ومغادرة الملعب.

ونستعرض أبرز 10 صور لانسحاب الزمالك:

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