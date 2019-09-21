مباريات السبت.. انطلاق الدوري.. وديربي الغضب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): يقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة من خلال انطلاق الدوري المصري بجانب استئناف المسابقات في مختلف الدوريات الأوروبية. ومن المقرر أن ينطلق منافسات الدوري في الموسم الجديد (2019 - 2020) من خلال إقامة 3 مباريات. وينتظر عشاق الكرة الإيطالية سهرة إيطالية كبيرة وهو "ديربي الغضب" عندما يواجه ميلان عدوه وغيرمه إنتر. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة: - الدوري المصري طلائع الجيش × المقاولون العرب .. الموعد 3 ظهرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت. الجونة × الإسماعيلي .. الموعد 5:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت. بيراميدز × إنبي .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت. - الدوري الإنجليزي Advertisements ليستر سيتي × توتنهام هوتسبير .. الموعد 1:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. مانشستر سيتي × واتفورد .. الموعد 4 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. - الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو .. الموعد 6:30 القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. غرناطة × برشلونة .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. - الدوري الإيطالي يوفنتوس × هيلاس فيرونا .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. ميلان × إنتر .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. - الدوري الألماني بايرن ميونيخ × كولون .. الموعد 3:30.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

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