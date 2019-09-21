شاهد.. الإسماعيلي يتقدم بالتعازي لأسرة أدهم الكيكي

حرص مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على تقديم التعازي لأسرة الطفل ادهم الكيكي مشجع الزمالك، الذي توفي أمس الجمعة وهو في طريقة برفقة والدة لمشاهدة لقاء القمةالذي جمع بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الاسماعيلي عبر "الفيسبوك" قائلاً :" يتقدم النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان وأعضاء المجلس وكل قطاعات النادي وجماهيره بخالص العزاء لأسرة الطفل آدهم الكيكي مشجع نادي الزمالك الذي توفي إثر حادث أليم .
وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري الموجلة من موسم 2018، امس الجمعة عقب التغلب على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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