الدوري السعودي.. هزيمة "مفاجئة" للنصر أمام الحزم

أحدث فريق الحزم السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، إثر إلحاقه الخسارة الأولى بمضيفه النصر؛ (1-0)، بطل الموسم الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل المهاجم السويدي كارلوس ستراندبرج، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، وقادفريقه إلى فوزه الأول هذا الموسم.
وكان النصر الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من حيث السيطرة والاستحواذ، لكن الحزم نجح في التقدم عندما تلقى ستراندبرج كرة خلف الدفاع وانفرد بالحارس الأسترالي براد جونز ولعبهاعلى يمينه (14).
وأنقذ الحارس الجزائري، ماليك عسلة، مرمى الحزم من هدف التعادل بابعاده رأسية المغربي عبد الرزاق حمدالله إلى ركنية (21).
وكثف النصر من هجماته في الشوط الثاني، ولعب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا كرة رأسية مرت بجانب القائم (62)، وواصل عسلة تألقه بتصديه لكرة البرازيلي بيتروس (85)، قبل أن يهدر حمد الله انفرادا في الوقت بدل الضائع.
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