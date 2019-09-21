نصح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بالتعلم من أخطاء لقاء السوبر الذي خسره أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مرتضى قال عبر برنامج الزمالك اليوم: "مباراة السوبر انتهت، ولكن رسالتي لميتشو تعلم من أخطائك لو كان بدأ بتشكيل الشوط الثاني كان اللقاءلصالحنا"
اوضح مرتضى منصور ان لاعبي الزمالك لم يستلموا الميداليات بسبب وفاة الطفل آدم فلا يمكن أن نستلم ميداليات ولدينا طفلا بريئا متوفيا مشددا على أنه سيتحمل تكاليف أسرة علاج الطفل المتوفي.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يوجه رسالة لـ"ميتشو" بعد خسارة مباراة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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