الزمالك يُقدم “عذر أقبح من ذنب” في بيان رسمي

برر نادي الزمالك هروب لاعبيه من ملعب برج العرب عقب خسارتهم مباراة كأس السوبر أمام الأهلي 2/3، مساء أمس الجمعة، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للنادي، صباح اليوم السبت.

وقرر لاعبو الزمالك التوجه إلى غرف خلع الملابس بعد دقائق قليلة من انتهاء الشركة المنظمة للمباراة من ترتيب وتجهيز منصة التتويج لصعود اللاعبين لتسلم الميداليات من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقابل جمهور الأهلي هذا التصرف المثير للجدل بوابل من صافرات الاستهجان ضد لاعبي الزمالك الذين ظهر عليهم عدم تقبل الهزيمة وعدم احترام الخصم في تلك اللحظة.

لكن إدارة الزمالك حاولت التقليل مما حدث، واستغلت وفاة أحد مشجعي الفريق قبل بدء المباراة، للتأكيد على أن الانسحاب جاء تضامنًا مع عائلته.

وقال بيان الزمالك “أكد لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بأن انسحابهم من أرض الملعب وعدم تسلم الميداليات بعد نهاية مباراة السوبر المصري، جاء بعد علمهم بنبأ وفاة الطفل أدهم مسعد، مشجع الفريق”.

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وأضاف البيان “لاعبو الفريق أشاروا إلى أنهم أصيبوا بحالة من الحزن الشديد، واتفقوا على عدم التوجه إلى منصة التتويج كنوع من المشاركة الوجدانية مع أسرة اللاعب”.

ولا يوجد أي تصريح من لاعبي الزمالك بهذا الأمر عقب انتهاء المباراة، رغم تواجد مراسلي قناة أون سبورت – الناقل الوحيد للمباراة -.

لكن عذر إدارة الزمالك هذا فتح الباب أمام عدة تساؤلات أمام مشجعي الأهلي، وأهمها ماذا لو تُوج الزمالك بلقب السوبر؟ هل كان سينسحب ويعتذر عن تسلم الميداليات الذهبية؟ هل كان سيعتذر عن الاحتفال من الجمهور؟

ويُعيد هذا الموقف إلى الأذهان، السر الذي دفع لاعبي الزمالك نحو مواصلة اللعب أمام إنبي عام 2015 بدلاً من الانسحاب للتضامن مع عائلات 23 مشجعًا توفوا خارج ملعب الدفاع الجوي بسبب تدافع ناتج عن إطلاق قنابل مسيلة للدموع داخل ممر حديدي بأحد مداخل الملعب، ترى لماذا لم ينسحبوا آنذاك وأكملوا المباراة، ولماذا وافقوا على استكمال الدوري من الأساس؟