لماذا سجل آرسنال لاعبه المُعار في قائمة الموسم؟

اتخذت إدارة نادي آرسنال قرارًا بإدراج اسم المدافع الكاميروني الفرنسي الشاب “ويليام ساليبا” في قائمة الفريق المكونة من 49 لاعبًا لموسم 2019/20، على الرغم من أن لاعب منتخب شباب فرنسا يقضي حاليًا فترة إعارة لمدة موسم واحد مع فريقه السابق سانت إتيان.

وقع صاحب الـ 18 عامًا لنادي شمال لندن خلال الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، لكن تمت إعارته لفريقه السابق لاكسابه المزيد من الخبرات.

وقام آرسنال بخطوة إدراج اسم ساليبا في قوائمه لهذا الموسم لكي يُعامل المدافع الفرنسي معاملة اللاعب المحلي، حيث سيصبح ساليبا لاعبًا محليًا في حالة تسجيل اسمه بقائمة الفريق في الموسمين المُقبلين قبل بلوغه الـ21 من عمره.

ولا يحتاج اللاعب إلى أن يكون من أصحاب الجنسية الإنجليزية حتى يُسجل كلاعب محلي، لكن يجب أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في نادٍ إنجليزي قبل بلوغه سن 21.

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ويمكن لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 17 لاعبًا فقط من غير اللاعبين المحليين كل عام في قائمة الفريق المكونة من 25 لاعبًا، في حين يمكنهم تسجيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

ويضم آرسنال حاليًا ستة لاعبين محليين فقط تتجاوز أعمارهم الـ 21 عامًا وهم: روب هولدينج، هيكتور بيليرين، كالوم تشامبرز، إيميليانو مارتينيز، مايتلاند نيلز وماتيو ماسي.

ولم يشارك المدافع الفرنسي “ساليبا” في أي مباراة منذ بداية الموسم الجديد 2020/2019 مع سانت إتيان، بعد خضوعه لعملية جراحية في منطقة العضلة الضامة بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، نتيجة لعدم حصوله على فترة راحة كافية.

ومن المتوقع أن يعود ساليبا إلى الملاعب الشهر المُقبل، مع تأكيد مدرب الفريق ‘جيسلان برينتون’ على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتسهيل عودته إلى تشكيلة الفريق الأساسية.