رياضة | تعرف على رسالة مرتضى منصور لميتشو وثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على رسالة مرتضى منصور لميتشو وثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة الى الصربى ميتشو المدير الفنى للفارس الأبيض.

وذلك عقب خسارة الفريق الليلة لمباراة السوبر المحلى امام الأهلى بثلاثية مقابل هدفين على ملعب برج العرب وفقدانه اللقب.

وقال منصور عبر تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على الحدث اليوم، غير غاضب من الخسارة الليلة أمام الأهلى.

وتابع حديثه الى ميتشو، مؤكدا أن عليه الاستفادة من أخطاءه ، كاشفا له انه اذا بدأ المباراة بنفس شكل الشوط الثانى كان سيفوز.

وأكد مرتضى منصور أنه سيتحدث غدا السبت على هامش المران مع الجهاز الفنى ومع اللاعبين لكشف أسباب الخسارة والوصول الى حلول جيدة بمنتهى الهدوء والعقلانية مع بعض اللاعبين، مشددا على تفاءله بالمرحلة المقبلة.

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وأضاف :أكد أن أوباما يجب أن يرتاح بعض الوقت، فربما يكون مُجهد أو شبعان كورة.

وتابع أن فرجانى ساسى لم يظهر بالشكل المطلوب والمعتاد منه، مشددا أنه لم يعود فرجانى الذى نعرفه منذ الاصابة.

ونوه رئيس الزمالك انه من المؤكد أن هناك اخطاء فى التشكيل خلال بداية المباراة ، وسوف يبحث الأمر وأسباب الخسارة مع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك.

رافضا افتعال أزمات، ومؤكدا أنها مباراة فى كرة القدم وانتهت ويجب التفكير فى القادم.

كان الزمالك قد خسر مباراة السوبر أمام الأهلى عقب الخسارة بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية.