رياضة | زيدان يكلف ريال مدريد 80 مليون يورو في تلك الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكلف ريال مدريد 80 مليون يورو في تلك الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في حالة رحيله المتوقعة بشدة وذلك عقب الهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن رحيل زيدان عن ريال مدريد سيكلف خزائن النادي الملكي مبلغًا تبلغ قيمته 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان وقع على عقد مع ريال مدريد يقضي بحصوله على 13 مليون يورو سنويًا وأنه في حال إقالته سيحصل على راتبه كاملًا خالي من الأرباح.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن زيدان مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم مع ريال مدريد وفي حال رحيله سيدفع له ريال مدريد المبلغ المتبقي في عقده والبالغ قيمته 39 مليون يورو بالإضافة إلى وجود إضافات على هذا المبلغ ستجعل تكلفة رحيله عن الميرينجي قد تصل إلى 80 مليون يورو.

Advertisements

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية بالأمس أن مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بات موضع شك وذلك عقب الهزيمة المفاجئة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد خاض المباراة في حديقة الأمراء بعد أن تمكن من حصد ثماني نقاط من أربع مباريات في الدوري الإسباني لكن الملكي لم يكن مقنعاً من حيث حيث الآداء كما فعل في المباريات السابقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان حصل على الأموال اللازمة لجلب العديد من اللاعبين المميزين أثناء فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصحيفة البريطانية تشير إلى أن زيدان يتعرض الآن للكثير من الضغوط والتي يمكن أن تصل إلى حد الإقالة.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن عدداً من اللاعبين وصفوا شكل ريال مدريد الحالي بالفاشل من وراء الكواليس بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية للمنافسة على الألقاب مثلما كان في الوقت السابق.

وألمحت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز لتولي مسئولية ريال مدريد في حال إقالة زين الدين زيدان من منصبه وذلك بعد حوالي عام على رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.