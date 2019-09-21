رياضة | نجم ريال مدريد مطلوب في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد مطلوب في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الصيف المقبل من المحتمل أن يشهد صفقات من النوع الثقيل وصراع على ضم أفضل نجوم في أوروبا وذلك بين أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة دون بالون الإسبانية بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع البرازيلي كاسميرو نجم خط وسط ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن كاسيميرو هو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة زيدان إلا أن النجم البرازيلي لا يشعر بالسعادة في ريال مدريد لأنه يعلم جيدا أنه متواجد في تشكيلة الملكي لعدم وجود بديل له في نفس المستوى وأنه سيكون أولى الضحايا إذا تعاقد الملكي مع نجولو كانتي نجم تشيلسي أو بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جوارديولا يرى أن كاسميرو لاعب مميز ولا يفتعل المشاكل وهادئ الطباع ولم يتجاوز عمره 27 عاما خاصة أن اللاعب الوحيد المتواجد في نفس مركزه هو هيرنانديز نجم أتليتكو مدريد السابق والذي ليس له بديل في الفريق.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية عقب هزيمة الملكي بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا أن الفريق الفرنسي لم يكن بحاجة لمبابي ونيمار وكافاني لهزيمة ريال مدريد ولم يكن بحاجة لأي شيء ما دام يواجه فريق لا يعرف كيف تلعب كرة القدم، فريق يعتمد فقط على المهارات الفردية وبدون أي خطة أو تنظيم في الملعب.

واستنكرت الصحيفة الإسبانية سياسة زيدان في سوق الانتقالات بالإصرار على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والاستغناء عن ريجيلون وسيبايوس ويورينتي ورفض فكرة استمرار الثنائي جاريث بيل وخيمس رودريجيز اللذان يعتبرا أفضل لاعبي الفريق في الوقت الحالي والمصيبة الكبرى أن عدد لاعبي خط الهجوم ضعف عدد اللاعبين في خط الوسط في الوقت الحالي، حيث فشل حتى في التعاقد مع بديل لنجم الوسط البرازيلي كاسيميرو.