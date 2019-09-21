رياضة | موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

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تتجه كل أنظار متابعي كرة القدم السعودية نحو ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث موعد مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020، وتأتي هذه المواجهة بعد نحو 4 أيام من مواجهة الفريقين الأخيرة التي أقيمت في إطار دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تمكن وقتها نادي الهلال في تحقيق الفوز والإنتصار بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، ليعلن عن تأهله إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع نادي السد القطري في المربع الذهبي.



موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي



تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في إطار الجولة مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة و20 دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة و20 دقيقة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري.

ويسعى نادي الهلال في أن يحصد نقاط هذه المباراة، من أجل أن يصل للنقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي، وينفرد بصدارة بطولة الدوري، خاصة بعدما تعثر منافسه نادي النصر السعودي أمام الحزم في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الجمعة. Advertisements

القنوات الناقة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي



بحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي سوف تذاع عبر شاشة قناة الرياضية السعودية «KSA sports»ن وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم كرة القدم السعودية السابقين.

ترتيب الهلال والاتحاد في جدول الدوري



قبل إنطلاق مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي، دعنا نلقى نظرة على ترتيب الفريقين في المسابقة، حيث يحتل الهلال صدارة البطولة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهدف عن نادي العدالة مفاجأة هذا الموسم، وكذلك عن نادي النصر صاحب المركز الثالث، ولكن في حالة خسارة الهلال بفارق 3 أهداف، فسيكون مهدد بفقدان هذه الصدارة.