رياضة | أحمد فتحي يكشف حقيقة مشاجرته مع شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يكشف حقيقة مشاجرته مع شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، أن ما حدث مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك أمر طبيعي في مباراة قمة ولا يقلل من علاقتهم الشخصية وأن الفهد الأسمر واحد من أكثر اللاعبين المقربين اليه في الكرة المصرية.

وقال أحمد فتحى عبر تصريحات تليفزيونية " ما حدث مع شيكا أمر بسيط لم يرتقى للمشادة".

وشدد فتحى ان شيكابالا من أقرب اللاعبين الى قبله، ويرتبط معه بعلاقة صداقة قوية، وحرص على الاشادة بشيكابالا وقيمته.

أحمد فتحى اكد أن المنافسة تكون داخل الملعب بينما الأمور تكون مختلفة خارج الملعب حيث تكون علاقات صداقة وأخوة بين لاعبى الفريقين.

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وكان حديث حاد بين شيكابالا وأحمد فتحى خلال المباراة، بسبب استمرار شيكابالا فى اللعب فى ظل تواجد احد لاعبى الأهلى على الأرض.

ونجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؛ في قيادة فريقه للفوز بالمباراة والتتويج باللقب؛ بعد الفوز بنتيجة 3-2؛ تقدم فيها الأهلي بثلاثية نظيفة؛ قبل أن يقلص الزمالك الفارق بهدفين؛ قبل أن يطلق الألماني فليكس بروتش صافرة النهاية.

واستطاع فايلر؛ في الدخول للقائمة الذهبية لمدربين الأهلي المتوجين باللقب؛ ليصبح المدرب السادس المتوج باللقب في تاريخ النادي.

ومارس الأهلي؛ هوايته المفضلة بالتتويج على حساب الزمالك؛ بالسوبر لينجح في الفوز باللقب الخامس على حسابه مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض.