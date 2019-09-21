شكرا لقرائتكم قمة الأهلي والزمالك الأبرز في مواجهات الجولة الثانية بدوري الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم السبت منافسات الجولة الثانية بدوري الجمهورية مواليد 2003، حيث تقام 7 مباريات قوية وأبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي يستضيفها مجمع الناشئين بميت عقبة مقر القلعة البيضاء.

كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز الأهلي علي سموحه 2-0، فيما كان الزمالك والمقاولون قد حصلا على راحة من مباريات تلك الجولة، ليستهلا مشوارهما بالبطولة بدءاً من الجولة الثانية.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية في تمام الساعة الثالثة والنصف حيث جاءت مباريات الجولة الثانية كالتالي:

الجونة يستضيف طنطا في مدينة السادس من أكتوبر، فيما يستدرج سموحة نظيره وادي دجلة في مقر الفريق السكندري، ويلتقي حرس الحدود مع أسوان بالأسكندرية، ويستضيف إنبي النادي الاسماعيلي بمقر الفريق البترولي، فيما يشهد استاد جهاز الرياضة العسكري مباراة طلائع الجيش والمقاصة، وأخيراً يحل نادي المقاولون ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز في مجمع الأسيوطي.

يذكر أن نتائج الجولة الأولى كانت قد أسفرت عن:

فوزالأهلي علي سموحه 2/0

فوز إنبي علي أسوان 4/0

Advertisements

فوز الانتاج الحربي على الجونة 2/0

فوز وادي دجلة على حرس الحدود 6/1

تعادل مصر المقاصة مع بيراميدز 1/1

تعادل الإسماعيلي مع الجيش 1/1

تعادل طنطا مع الاتحاد السكندري 1/1