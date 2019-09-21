رئيس الزمالك يحمّل «فرجاني ساسي» مسئولية ضياع السوبر المصري أمام الأهلي

الموجز

حمّل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لاعب خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي مسئولية ضياع خسارة بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "مش ده فرجاني ساسي اللي احنا وقفنا الدوري عشانه، مستوى اللاعب كان على غير العادة في مباراة الأهلي".

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وأكد رئيس نادي الزمالك أن ساسي كان أحد أسباب ضياع كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وكان الأهلي قد توّج بلقب السوبر المحلي للمرة الـ11 في تاريخه، والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجاً ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 11 مرة، يليه الزمالك 3 مرات ثم المقاولون العرب وحرس الحدود لكل منهما بطولة واحدة.