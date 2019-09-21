الترجي التونسي يعلّق على خسارة الزمالك لكأس السوبر المصري أمام الأهلي

الموجز

علّق نادي الترجي التونسي على فوز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري على الزمالك مساء أمس الجمعة.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سجل أهداف الأهلي أجاي "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الترجي الرياضي التونسي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً: "كانت فرصة جيدة لمعاينة منافسنا والوقوف على إمكانياته".

Advertisements

وسيواجه الزمالك، المتوّج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، نظيره فريق الترجى التونسي، المتوّج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء السوبر الإفريقي.

وحتى الآن لم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي.

ونجح الزمالك في الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بالفوز عليه بركلات الترجيح، بعد تبادل الفريقين الفوز 1 – 0، ذهابا وإيابا.

كما توّج الترجي التونسي بلقب دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق الوداد المغربي، بعد الأزمات التي أحاطت بلقاء الإياب.