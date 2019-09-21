شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. "حديقة حيوان" الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

في عالم الساحرة المستديرة اتسم كل نادي أو فريق بإسمٍ خاص، عُرف به وتميز من خلاله عن أقرانه في الأندية الأخرى.

ووضع كل نادي شعاراً خاصاً به غالباً ما يُعبر عن شئ مميز في المدينة التي ينشط بها، أو حدثاً خاصاً أو رمزاً معيناً وقد يكون أثراً تاريخياً.

ومثلما عُرف النادي بإسمه الخاص واشتهر بشعار مميز، يُطلق على الفريق أيضاً لقباً خاصاً.

ومع البحث في هذا الإطار سنجد أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج"، لها إسمها الخاص أيضاً وشعارها الذي يميزها، كما لُقب كل فريق بلقباً فريداً.

يتألف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" من 20 نادي، لكل إسمه الخاص وشعاره المميز، ولكن الشئ الغريب يكمن في أن شعارات أغلب الفرق الإنجليزية رسمت شعاراً يعبر عن حيوان أو طائر.

وفي السطور التالية نستعرض أندية الدوري الإنجليزي التي تنشط في البريمرليج، والتي تتخذ من حيواناً أو طائراً شعاراً لها.

_ ليفربول: وضع على شعاره صورة لطائر "الغاق"

_ تشيلسي: وضع على شعاره صورة لحيوان "الأسد"

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_ توتنهام هوتسيبر: وضع على شعاره صورة لطائر "الديك"

_ ليستر سيتي: وضع على شعاره صورة لحيوان "الثعلب"، ولقب الفريق بالثعالب

_ وولفرهامبتون: وضع على شعاره صورة لحيوان "الذئب"، ولقب الفريق بالذئاب

_ واتفورد: وضع على شعاره صورة لـ"ذكر الغزال" ولُقب بالدبابير

_ برايتون: وضع على شعاره صورة لطائر "النورس"

_ نيوكاسل يونايتد: وضع على شعاره صورة لحصانين وفي المنتصف شبل صغير، بينما لُقب الفريق بـ"الماكبايس"، نسبة إلى طائر يحمل نفس الإسم.

_ كريستال بالاس: وضع على شعاره صورة لطائر "النسر"

_ أستون فيلا: شعار النادي التقليدي الخاص بهم عبارة عن "أسد متفش"

_ نوريتش سيتي: يضع النادي على شعاره طائر "الكناري"