شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة «واتس آب» تضع المسيليم والمؤشر خارج الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن المدير الفني المؤقت للفريق الأهلاوي صالح المحمدي استبعد الثنائي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر من قائمة الفريق المغادرة لمدينة الأحساء استعداداً لملاقاة الفتح مساء اليوم (السبت) ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن المدير الفني المؤقت للفريق الأهلاوي صالح المحمدي استبعد الثنائي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر من قائمة الفريق المغادرة لمدينة الأحساء استعداداً لملاقاة الفتح مساء اليوم (السبت) ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتشير المصادر أن اللاعبين تم إخطارهما عن طريق رسالة عبر الواتساب بعد نهاية الحصة التدريبية مساء أمس الأول (الخميس) وهو ما أصابهما بالدهشة كونهما كانا يستعدان بشكل جيد مع بقية اللاعبين للقاء الفتح. الجدير بالذكر أن المدير الفني صالح المحمدي أجرى عددا كبيرا من التعديلات على تشكيلة الفريق منذ توليه الإشراف الفني مساء الإثنين الماضي، وينوي الاعتماد على أسماء جديدة في تشكيلة الفريق التي سيزج بها اعتباراً من لقاء الفتح القادم.



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