شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن تركي يطالب النصراويين بـ «الهدوء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) وجّه رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي رسالة لكبار النصراويين وجماهيره وطالبهم بالهدوء والتركيز على الفريق بدلاً من التصريحات الإعلامية وتبادل الاتهامات التي لا تنفع ولا تُفيد الفريق بأي شيء. وقال كحيلان عبر حسابه الرسمي في (تويتر) «إنه يتمنى أن تكون خلافات رجالات العالمي داخل النادي». وكانت إدارة النادي لأصدرت بيانا استنكرت فيه تغريدات عضو شرف النادي الذهبي آل مغني، قبل أن يصرح آل مغني بأن مشكلته مع الإدارة سببها (10 أجهزة آي فون) قدّمها كهدايا للجماهير. واستنكرت الجماهير ما قام به آل مغني من اتهامات على الإدارة الحالية ، الذي أكد من خلال ظهوره الفضائي أن اختلافهم على جوالات، مما جعل الجماهير تستغرب هذا الطرح الذي لا يليق بأي عضو من أعضاء شرف النادي.

وجّه رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي رسالة لكبار النصراويين وجماهيره وطالبهم بالهدوء والتركيز على الفريق بدلاً من التصريحات الإعلامية وتبادل الاتهامات التي لا تنفع ولا تُفيد الفريق بأي شيء. وقال كحيلان عبر حسابه الرسمي في (تويتر) «إنه يتمنى أن تكون خلافات رجالات العالمي داخل النادي». وكانت إدارة النادي لأصدرت بيانا استنكرت فيه تغريدات عضو شرف النادي الذهبي آل مغني، قبل أن يصرح آل مغني بأن مشكلته مع الإدارة سببها (10 أجهزة آي فون) قدّمها كهدايا للجماهير. واستنكرت الجماهير ما قام به آل مغني من اتهامات على الإدارة الحالية ، الذي أكد من خلال ظهوره الفضائي أن اختلافهم على جوالات، مما جعل الجماهير تستغرب هذا الطرح الذي لا يليق بأي عضو من أعضاء شرف النادي.

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