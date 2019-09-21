شكرا لقرائتكم خبر عن مجرشي لـ الخليج 365 : ندرس عرض الأهلي لـ «بصاص» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

خص وسيط التعاقدات عبدالله مجرشي، "الخليج 365" بتصريح حول عودة موكله مصطفى بصاص إلى صفوف الفريق الأهلاوي، وتجديد عقده مع النادي، إذ أوضح مجرشي أن البصاص دخل برنامجا تأهيليا مكثفا منذ انتهاء فترة إعارته إلى فريق أحد الموسم الماضي، وكان البرنامج على مراحل عدة بدأها اللاعب ببرنامج غدائي وتمارين خاصة في النادي الصحي بهدف إنقاص الوزن والمحافظة على المخزون اللياقي، وتم الإنتهاء منه بنجاح قبل الدخول في المرحلة الثانية عبر معسكر خاص في إسبانيا تحت إشراف جهاز فني أوروبي يضم (مدرب لياقة إسباني ، ومدرب تأهيل فرنسي، ومدرب كرة قدم فرنسي)، واضطر اللاعب إلى قطع برنامجه التأهيلي والعودة إلى جدة مطلع يوليو الماضي، نظراً إلى انطلاق تحضيرات الأهلي للموسم الجديد، لينجح بعدها بتوفيق الله في تقديم مستويات فنية مميزة وحضور بدني جيد خلال التحضيرات الأولية، ما جعل المدرب السابق للفريق الأهلاوي برانكو يستعيده لمعسكر الفريق في النمسا.

وقدم مجرشي شكره وتقديره للمشرف على كرة القدم الأهلاوية الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي المهندس أحمد الصائغ، على مجهوداتهم الكبيرة وإيمانهم الكامل بموهبة بصاص من خلال توجيه المدير التنفيذي أحمد بامعوضة، بالاجتماع مع اللاعب وإبلاغه برغبة النادي في منحه الثقة الكاملة ليعود نجما كما كان في السابق.

وأكد مجرشي صحة الأنباء التي تحدثت عن تقديم إدارة الأهلي لعرض بغرض تجديد عقد بصاص، وقال: «نعم تلقينا عرضاً جدياً للتجديد ولكن لازلنا في طور دراسة العرض بحثاً عن الوصول مع النادي إلى آلية تخدم الطرفين، خصوصاً أن الأهلي له فضل كبير على اللاعب وهو من قدمه إلى الملاعب، لذا نأمل بأن يكون بصاص في كامل جاهزيته البدنية والفنية لتقديم ما يرقى إلى طموحات وتطلعات مسؤولي النادي وجماهيره الغالية في المرحلة القادمة».