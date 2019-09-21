سييرا ورازفان «تحدٍ جديد»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تتجدد المواجهة للمرة الثالثة بين المدربين الاتحادي سييرا، والهلالي رازفان، وهذه المرة في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع العميد والزعيم الليلة، إذ يسعى المدرب الروماني رازفان لتأكيد التفوق الهلالي بالفوز وحصد النقاط الثلاث محليا بعد أن قاد فريقه للانتصار على الاتحاد ومواجهة فريق السد القطري في دور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، فيما يطمح المدرب التشيلي سييرا لرد الاعتبار من الخسارة التي تلقاها الثلاثاء الماضي أمام الزعيم وخروج فريقه من دور ربع النهائي في البطولة الآسيوية، والسعي لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، والتأكيد أن العميد لا يرضى بخسارة ثانية، والسير بفريقه للمنافسة على لقب الدوري، هذا وكان الفريقان التقيا مرتين قبل مواجهة الليلة؛ انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي على استاد الجوهرة بجدة، فيما كسب الهلال لقاء الإياب 1/3 وتأهل لدور نصف النهائي آسيويا، فمن سينتصر في المواجهة الثالثة الموسم الحالي العميد أم الزعيم؟

تتجدد المواجهة للمرة الثالثة بين المدربين الاتحادي سييرا، والهلالي رازفان، وهذه المرة في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع العميد والزعيم الليلة، إذ يسعى المدرب الروماني رازفان لتأكيد التفوق الهلالي بالفوز وحصد النقاط الثلاث محليا بعد أن قاد فريقه للانتصار على الاتحاد ومواجهة فريق السد القطري في دور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، فيما يطمح المدرب التشيلي سييرا لرد الاعتبار من الخسارة التي تلقاها الثلاثاء الماضي أمام الزعيم وخروج فريقه من دور ربع النهائي في البطولة الآسيوية، والسعي لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، والتأكيد أن العميد لا يرضى بخسارة ثانية، والسير بفريقه للمنافسة على لقب الدوري، هذا وكان الفريقان التقيا مرتين قبل مواجهة الليلة؛ انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي على استاد الجوهرة بجدة، فيما كسب الهلال لقاء الإياب 1/3 وتأهل لدور نصف النهائي آسيويا، فمن سينتصر في المواجهة الثالثة الموسم الحالي العميد أم الزعيم؟

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