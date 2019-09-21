شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو.. «التأكيد ورد الاعتبار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

ما بين رد الاعتبار وتأكيد الانتصار يلتقي مجدداً العملاقان الاتحاد والهلال بعد 72 ساعة من لقائهما في إياب دوري أبطال آسيا. ويأتي لقاء الليلة (السبت) في ختام لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) عند الساعة 8:20، ويدخل الهلال هذا اللقاء متصدراً الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يملك الاتحاد 3 نقاط من لقاءين.

وتتجدد المواجهات الاتحادية الهلالية بعد أن التقيا مرتين ضمن لقاءات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا التي شهدت تفوق الهلال في الإياب وتأهله لدورالأربعة، يلتقيان للمرة الثالثة ويسعى من خلالها صاحب الأرض والجمهور فريق الاتحاد لإرضاء جمهوره الغاضب، بقيادة مدربه التشيلي سييرا الذي يخوض اختبارا صعبا الليلة، فالفريق حصد ثلاث نقاط من لقاءين، فوز على الرائد، وخسارة من ضمك، وسجل هجومه 4 أهداف وولج مرماه 3 أهداف.

فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بنشوة الفوز والتأهل للدور نصف النهائي آسيوياً ومتصدراً للدوري برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فقد تمكن من الفوز على أبها، والرائد، ومن ثم تعادل مع الفيحاء، ويملك الفريق أقوى خط هجوم بـ10 أهداف، وولج في مرماه 3 أهداف، ويطمح الفريق للفوز ومواصلة صدارته للدوري.