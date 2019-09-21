شكرا لقرائتكم خبر عن شباك العميد «تغري» غوميز وخربين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

من المتوقع أن يزج المدرب الهلالي رازفان بالمهاجمين غوميز، وعمر خربين في مباراة الليلة، التي ستجمع الاتحاد والهلال على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفرنسي غوميز الذي يملك ثلاثة أهداف في الدوري، نفس الرقم الذي بحوزة الهداف السوري الكبير خربين، والتنافس بينهما على صدارة الهدافين سيكون كبيرا جدا، كون كل واحد منهما يرغب بتحقيق اللقب.

المهاجم غوميز الذي غاب عن التهديف في المواجهات الأخيرة بداية من مباراة الاتحاد في ذهاب دور ربع نهائي البطولة الآسيوية، ثم أمام الفيحاء في الدوري، وتواصل الأمر معه في مباراة العميد خلال الكلاسيكو الآسيوي، وسط استغراب من قبل جماهير «القوة الزرقاء» التي تنتظر أن يفك «الأسد» صيامه عن التهديف مساء اليوم بشباك الحارس فواز القرني.

في المقابل يأمل المهاجم عمر خربين أن يحرز ثاني أهدافه بشباك النمور اليوم، إذ سبق وزارها عام 2017 خلال الجولة 20 من مباريات الدوري على ملعب «الجوهرة» بجدة، وكان الهدف الثالث للهلال والأول لخربين في مرمى العميد.