شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الذهب يطالب «روما» بالتهديف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تنتظر الجماهير الاتحادية مواصلة المهاجم البرازيلي رومارينهو للتهديف في دوري كأس الأمير

تنتظر الجماهير الاتحادية مواصلة المهاجم البرازيلي رومارينهو للتهديف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجح روما في قيادة الفريق الاتحادي للفوز على الرائد في المباراة الأولى، بتسجيل هدفين في مرمى رائد التحدي، وتعول جماهير العميد كثيرا على ابن السامبا روما في هز شباك الفريق الهلالي الليلة في مباراة «الكلاسيكو» والمساهمة في عودة الفريق الاتحادي لسكة الانتصارات، واتضح من خلال التدريبات في الأيام الماضية تكليف المدرب سييرا للاعب رومارينهو بمهمات فنية خاصة يتم تنفيذها في مواجهة الكلاسيكو من أجل الوصول للمرمى الهلالي والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمهور الذهب يطالب «روما» بالتهديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.